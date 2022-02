Gastroserie – Im Rössli Bülach kommt der Genuss im Galopp Wieso wir nicht schon früher im Rössli Bülach waren? Das fragen wir uns nach dem ersten, sehr überzeugenden Besuch auch.

Daniela Schenker , Sibylle Meier (Foto)

Die Zanderfiletpiccata auf Spinatrisotto mit buntem Saisongemüse erfreut Auge und Gaumen gleichermassen. Foto: Daniela Schenker

Es ist ja nicht so, dass dieses Rössli fernab jeglicher Zivilisation liegen würde. Es befindet sich sogar im Epizentrum des Unterlands: in der Altstadt von Bülach. Und damit notabene auch nicht weit entfernt von der Redaktionsstube dieser Zeitung. Deshalb stellt sich uns beim Kampf ums letzte Restchen Crema Catalana die Frage. Weshalb konnten wir bis anhin am schmucken Haus an der Marktgasse vorbeilaufen?