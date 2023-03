Klares Ja zum Baukredit – Im Schulhaus Hinterbirch werden bald 700 Jugendliche unterrichtet Bülach bekommt die grösste Sekundarschulanlage der Region. Aus allen beteiligten Gemeinden gab es ein deutliches Ja – auch zum Ökopaket. Daniela Schenker

Demnächst kann die Baubewilligung für den neuen Trakt des Schulhauses Hinterbirch eingereicht werden. Visualisierung: PD

Das Schulhaus Hinterbirch kann um einen 30,3 Millionen Franken teuren Trakt erweitert werden. Die Stimmberechtigten der Standortgemeinde und der Kreisgemeinden genehmigten den Baukredit am Sonntag an der Urne klar. Am deutlichsten fiel der Ja-Stimmen-Anteil der Kreisgemeinden in Hochfelden aus (71 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 21 Prozent), gefolgt von Bachenbülach (69 Prozent, Stimmbeteiligung 18,4 Prozent), Winkel (68 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 20,5 Prozent). Höri sagte mit 66 Prozent Ja (Stimmbeteiligung 14 Prozent). Auch die Standortgemeinde Bülach winkte die Vorlage mit 67,1 Prozent durch (Stimmbeteiligung 19,9 Prozent).