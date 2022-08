Speziell wohnen in Freienstein – Im Sommer ist das Leben hier eine Wonne, im Winter ein Kampf Im Blumer-Areal, direkt an der Töss, wohnen 11 Personen in einer Wagensiedlung. Nicht immer sind die Verhältnisse dort so idyllisch wie im Sommer. Andrea Söldi

Meistens ist es in Mikko Martis (links) Wagen zu heiss oder zu kalt. Dennoch geniesst er das Zusammenleben in der Natur mit seinem Vater Thorsten Meito, dessen Partnerin Ela Jäger und seinem Halbbruder Taavi. Foto: Balz Murer

Mikko Marti sitzt in der Gartenschaukel und verzehrt ein Sandwich. Um ihn herum wuchern Brombeerstauden, und in einem Topf reifen Erdbeeren heran. «Ich bin gerne mitten in der Natur», sagt der 21-Jährige. «Man hört die Vögel zwitschern. Sonst ist es hier sehr ruhig.» An diesem milden Sommertag ist die Stimmung geradezu idyllisch in der Wagensiedlung auf dem Areal der Spinnerei Blumer in Freienstein, wo Marti zusammen mit zehn weiteren Personen lebt. Seit 2015 wohnt er seinem eigenen Wagen – ein Gefährt, das ursprünglich für Möbeltransporte genutzt wurde. «Ich habe ihn zusammen mit meinem Grossvater umgebaut», erzählt Marti stolz und präsentiert den getäferten Innenraum mit Sofa, kleinem Schrank, Holzofen und Bett. Doch trotz der sieben Zentimeter breiten Dämmschicht falle die Temperatur im Winter über Nacht häufig auf den Nullpunkt. «Das ist schon heavy.»