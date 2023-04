18 Eigentumswohnungen – Im Sommer startet der Bau zweier Mehrfamilienhäuser am Bahnhof Buchs An den Bahngleisen in Buchs entstehen zwei fünfstöckige Gebäude. Eines mit Eigentumswohnungen und eines zum Wohnen und Arbeiten. Anna Bérard

Das Areal Müliwisen liegt gegenüber dem Perron, wo die S6 hält. Rechts im Bild ist das Alterszentrum Senevita zu sehen. Foto: Francisco Carrascosa

Direkt am Bahnhof Buchs-Dällikon sind zwei Mehrfamilienhäuser geplant. Eine Verkaufstafel auf der Wiese gegenüber dem Perron machen die Wartenden am Bahnhof auf das Projekt Müliwisen aufmerksam. Die Baugespanne zeigen die Lage zwischen dem Mülibach und den Bahngleisen an.