Maskenpflicht gilt noch – Im Spital Bülach gibt es die Pandemie noch Die Lage im Spital Bülach hat sich entspannt – sowohl im Alltag als auch finanziell. Trotzdem müssen noch regelmässig Personen mit oder wegen Corona behandelt werden. Flavio Zwahlen

Im Spital Bülach gab es schon vor der Corona-Pandemie Isolationszimmer. Trotzdem hat sich in den vergangenen zwei Jahren einiges verändert. Foto: Leo Wyden

Die Corona-Pandemie ist in den vergangenen Wochen stark in den Hintergrund gerückt. Die Fallzahlen befinden sich seit Mitte März im Sinkflug. In der Schweiz wurden daher Anfang April alle Massnahmen aufgehoben. Isolation, Quarantäne und Maskenpflicht sind Geschichte.

Dies gilt nicht für das Spital Bülach, wo – wie auch in anderen Spitälern – weiterhin eine Maske getragen werden muss. Oberstes Ziel sei es, die Patientinnen und Patienten zu schützen, sagt Thomas Langholz, Kommunikationsverantwortlicher. «Das Spital Bülach beobachtet die Lage laufend und wird die Massnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten dementsprechend anpassen.» Heisst: Nehmen die Corona-Fälle wieder zu, dann werden auch die Schutzmassnahmen wieder verschärft.

Die Maskentragepflicht in den Spitälern gilt vorläufig bis Ende Mai. Dann entscheidet die Gesundheitsdirektion über weitere Massnahmen oder deren Aufhebung. «Wird beispielsweise die Maskenpflicht aufgehoben, entscheidet unsere Taskforce über die Umsetzung im Spital Bülach», sagt Thomas Langholz.

Isolationszimmer werden zurückgefahren

In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 wurden im Spital Bülach pro Tag durchschnittlich noch zwischen 0 und 4 Corona-Patientinnen und -Patienten aufgenommen. Unterschieden wird dabei zwischen Patientinnen und Patienten, die «mit», und solchen, die «wegen» Corona hospitalisiert sind. Am 5. Mai war in Bülach ein Patient wegen Covid-19 und deren vier mit Covid-19 in Behandlung.

Corona-Patientinnen und -Patienten werden auf der isolierten Bettenstation oder bei besonders schweren Verläufen auf der isolierten Intensivpflegestation behandelt. Langholz führt aus: «Das Spital Bülach verfügte schon vor der Pandemie über die Infrastruktur, um ansteckende Krankheiten behandeln zu können – zum Beispiel über Isolationszimmer.» Man habe sich in den vergangenen zwei Jahren laufend dem Bedarf angepasst, um alle mit Corona infizierten Patientinnen und –Patienten versorgen zu können. Aufgrund des reduzierten Bedarfs würden die isolierten Betten- und Intensivplätze zurzeit wieder zurückgefahren.

«Corona bietet immer wieder Überraschungen»

Auch wenn es im Spital Bülach bereits vor Corona Isolationszimmer gab, konnten die Verantwortlichen durch die Pandemie vieles dazulernen. Langholz nennt einige Beispiele: «Die Umsetzung hoher Schutzstandards, die Wichtigkeit von Tests, die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, die Eigenproduktion von Desinfektionsmitteln sowie die Umstellung von Veranstaltungen auf Zoom.»

Überstanden ist die Pandemie noch nicht. Der 7-Tage-Mittelwert liegt in der Schweiz noch immer bei über 2300 Fällen. «Hohe Fallzahlen sind für das Spital weniger relevant. Entscheidend ist die Zahl der Hospitalisationen und der Isolationen. Daher beobachten unsere Experten die Lage genau, um bei Bedarf reagieren zu können», sagt Langholz. Die Strukturen seien etabliert, das Spital Bülach sei gut vorbereitet und könne schnell wieder in den Krisenmodus wechseln. Zudem sei eine ausreichende Testkapazität vorhanden.

Fabian Tschumi, Infektiologe am Spital Bülach, ergänzt: «Wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann ist es, dass es immer wieder Überraschungen gibt, auf die wir gefasst sein müssen.»

Finanziell vom ersten Corona-Jahr erholt

Die Corona-Pandemie war für das Spital Bülach auch aus finanzieller Sicht herausfordernd. Sie riss ein grosses Loch in die Kasse des Unterländer Krankenhauses. Der Grund: Um sicherzustellen, dass es genügend Platz für Corona-Patientinnen und -Patienten gibt, wurden nicht dringliche Eingriffe zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Thomas Langholz sagt: «Aufgrund des Operationsverbots kam es 2020 zu Ertragsausfällen und Zusatzkosten von rund 7,9 Millionen Franken.» Eine Million davon hat der Kanton übernommen, den Rest musste das Spital Bülach selbst tragen. «Da das Spital in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet hat, konnten diese Ertragsausfälle durch das Eigenkapital aufgefangen werden», führt Langholz aus.

Im zweiten Pandemiejahr gab es im Spital Bülach keine Ertragsausfälle. Die Zusatzkosten, zum Beispiel durch den Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle Bülach, wurden vom Kanton übernommen. Langholz bilanziert: «Das Geschäftsjahr 2021 ist erfolgreich verlaufen.» Konkrete Zahlen nennt er keine. Das Spital Bülach publiziert den Abschluss erst später. «Die Zahlen werden von der Generalversammlung im Juni offiziell verabschiedet.»

Flavio Zwahlen ist Redaktor für das Ressort «Zürcher Unterland». Schwerpunkt seiner Berichterstattung sind Geschehnisse und Hintergründe in den Bezirken Dielsdorf und Bülach. Zudem berichtet er aus dem Gericht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.