Trotz steigenden Ansteckungszahlen – Im Spital Bülach liegen derzeit ​​​​​​​keine Covid-Patienten mehr Zum ersten Mal seit über einem Jahr muss im Spital Bülach niemand wegen Corona behandelt werden. Das dürfte sich im Herbst wieder ändern. Flavio Zwahlen

Im Spital Bülach kann erst mal durchgeatmet werden. Foto: Balz Murer

Sommerferien, Fussball-Europameisterschaft, Partynächte: Das Leben scheint sich in den vergangenen Wochen wieder normalisiert zu haben. Auch aus dem Spital Bülach gibt es erfreuliche Nachrichten. So war vor zwei Wochen der erste Tag, an dem seit über einem Jahr keine Covid-Patienten mehr behandelt werden mussten. Von einem Impfeffekt zu sprechen, wäre laut Thomas Langholz, Leiter Kommunikation und Marketing des Spitals Bülach, aber falsch. «Insgesamt lassen sich immer noch wenige jüngere Personen impfen.» In der Schweiz sind erst die Hälfte der 50- bis 59-Jährigen vollständig geimpft, bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 35 Prozent und bei den 30- bis 39-Jährigen rund ein Viertel der Bevölkerung.