Gastroserie Bülach – Im Sternen Nussbaumen ist Kochen noch Handarbeit Die Einkehr im schmucken Riegelhaus im Weiler Nussbaumen ist der perfekte Abschluss eines sonnigen Herbsttages, ganz besonders in der Wildsaison. Daniela Schenker

Traditionell und schmackhaft: Rehrückenmedaillons mit Eierschwämmlisauce und klassischen Beilagen. Foto: Daniela Schenker

Es gibt Gerichte, die schmecken im Restaurant einfach irgendwie besser als im heimischen Esszimmer. Wild gehört für uns dazu. Nicht etwa weil es so unglaublich anspruchsvoll wäre, Reh, Spätzli und Co. auf den Tisch zu bringen. Aber zu einem Wildessen gehört doch das passende Ambiente. Und wer lebt schon in einem Riegelhaus mit Kachelofen?

Auf der Suche nach einer urchigen Landbeiz, die Wild anbietet, sind wir im kleinen Weiler Nussbaumen ob Bülach fündig geworden. Wir stellen unser Auto an diesem Herbstsonntag eineinhalb Stunden vor dem reservierten Termin vor dem Restaurant zum Sternen ab. Auf einem Spaziergang durch die liebliche Landschaft geniessen wir einen Sonnenuntergang, wie er am Strand von Phuket kaum schöner sein könnte.