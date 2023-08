Familienferien in Dänemark – Im Territorium der dänischen Royals Das waldreiche Gebiet nördlich von Kopenhagen reicht bis zur Küste und punktet mit Strand, Geschichte und der Nähe zur Hauptstadt. Wer Glück hat, findet auch schwarzen Bernstein. Geraldine Friedrich

Steht da ein Schloss im Wasser?! Na und ob: Frederiksborg beheimatet die geballte Historie Dänemarks und grenzt idyllisch an einen kleinen See. Foto: Geraldine Friedrich

Ja, wo ist er denn, der Strand? Von unserem Ferienhaus im Fischerort Gilleleje ist es anfangs gar nicht so einfach, das nur 250 Meter entfernte Meer zu finden. Bis fast ans Wasser reichen die Wälder. Wir pedalen eine Weile zwischen den Bäumen herum und finden schliesslich, wonach wir suchen: Pfade und Treppen, die von der etwa zehn Meter hohen Küste zum ersehnten Meeressaum führen.

Reiseplanung mit Familie muss allerlei Interessen erfüllen: (Viel) Erholung und (ein bisschen) Kultur für die Eltern; dem Sohn würde natürlich ein funktionierendes WLAN genügen, aber am Meer findet er es dann doch auch nicht so schlecht. Steinehüpfen, Überreste von Schalentieren sammeln, Strandbiken und Stand-up-Paddeln, das geht auch für 13-Jährige.

Schaut man raus aufs Meer, erkennt man am Horizon bereits Südschweden.

Gilleleje (ausgesprochen: Gillelaaaje) hat das alles zu bieten. Das nicht einmal 7000 Einwohner zählende Städtchen liegt 50 Kilometer von Kopenhagen entfernt und ist der nördlichste Punkt der dänischen Insel Seeland. Schaut man raus aufs Meer, erkennt man am Horizon bereits Südschweden.

Die erste Lektion beim Stand-up-Paddling lautet daher: Zu viel Wind landauswärts ist schlecht. Oder, wie Vicky Nielsen, Inhaberin des Zweirad- und Paddle-Verleihs in Gilleleje, es formuliert: «Ich möchte euch nicht in Schweden abholen müssen.» Der Junior und sein Papa stellen sich gut an. Erst auf Knien, später aufrecht, paddeln sie schön brav parallel zum Ufer – bis sie dann zuletzt doch im Wasser landen.

Schwimmwesten sind in Dänemark beim Stand-up-Paddling Pflicht. Die «beiden Männer» der Autorin bei ersten Versuchen. Foto: Geraldine Friedrich

Blick vom Nordküstenrand auf den Hafen von Gilleleje. Foto: Geraldine Friedrich

Die Nähe zu Südschweden ist auch der Grund, warum Gilleleje als Fluchtpunkt für dänische Juden nach Schweden fungierte: In den ersten Oktobertagen 1943 schmuggelten Fischer auf ihren Kuttern rund 7000 Flüchtlinge aus dem von Deutschland besetzten Dänemark über den Öresund in das freie Nachbarland. Das Gilleleje-Museum zeigt die Fluchtrouten und ein nachgebautes Fluchtschiff. Eine Skulptur mit Blick auf den Kattegatt erinnert an den beherzten Einsatz der lokalen Bevölkerung.

Nicht nur ein, sondern gleich zwei Schlösser!

Keine 30 Autominuten landeinwärts findet sich das wiederum waldreiche, königliche Hinterland Kopenhagens. Als das wären die Schlösser Fredensborg und Frederiksborg. Klingen ähnlich, sind es aber nicht. Frederiksborg steht in Hillerod, einer Gemeinde im Speckgürtel der Hauptstadt. Es beheimatet die geballte Historie Dänemarks und grenzt idyllisch an einen kleinen See. Mit Kind schippert man am besten mit der kleinen Fähre ab Hillerøds Fussgängerzone in wenigen Minuten zum Schloss.

Fredensborg (übersetzt «Friedensburg») wiederum ist heute noch die Residenz der dänischen Königsfamilie und liegt samt weitläufigem Park am Esrum-See. «Jeden Tag um 12 Uhr erscheint die Königin am Fenster, um ihrem Volk zu winken», erklärt uns ein Passant in feinem Zwirn. Und tatsächlich versammeln sich zu besagter Zeit einige Dutzend Menschen vor dem Schloss, um einer weit entfernt stehenden, gelb gekleideten Frau mit Hund zu huldigen.

Wunderbar retro: Wachwechsel vor Schloss Fredensborg, der königlichen Residenz. Foto: Geraldine Friedrich

Wer ein Unkraut findet, bekommt fünf Kronen: Der Garten von Schloss Frederiksborg kann sich sehen lassen. Foto: Geraldine Friedrich

Prachtvoll, aber nichts für Stauballergiker: Historisches königliches Bett im Museum Frederiksborg. Foto: Geraldine Friedrichs

Damit können Mann und Sohn so gar nix anfangen. Das Louisiana-Museum mit seiner modernen Kunst kommt da deutlich besser an. Es liegt direkt am Öresund. Viel Glas am Bau gibt die Sicht frei auf das Meer. Ein grosser Park verbindet die verschiedenen Gebäude, sodass sich Kinder zwischen den einzelnen Ausstellungen im Garten austoben können. Für Kids ebenfalls interessant: Eine begehbare Installation samt Lichteffekten der japanischen «Pünktchenkünstlerin» Yayoi Kusama. Aber aufgepasst, wo man hintritt, sonst wirds feucht in den Schuhen.

Auch Kopenhagen lässt sich ab Gilleleje in anderthalb Stunden per Zug erreichen. Der Hit ist das Experimentarium im Ortsteil Hellerup, das auf Mitmachen und Ausprobieren angelegt ist: Wasserstoff per Handkurbel erzeugen und dann mit lautem Knall verpuffen lassen oder sich selbst in eine Ganzkörper-Seifenblase verpacken – der Junior stellt seinen persönlichen Museumsrekord von fünf Stunden auf.

Wie hinkommen? Wie hinkommen?

Ab Kopenhagen ist man mit dem Mietauto oder Bus in 1 Std. in Gilleleje. Wer aus der Schweiz gleich ganz mit dem Auto anreist, nimmt ab Puttgarden die Fähre nach Rødby; mit dem Autoreisezug von Lörrach bis Hamburg lässt sich die Reise verkürzen: rdc-deutschland.de

Der Direktflug nach Kopenhagen ab Zürich dauert 1 Std. 45 Min. Die Anreise mit dem Zug (via Hamburg) nimmt gut 16 Std. in Anspruch. Wo übernachten?

Nette Ferienhäuser in Gilleleje (ab 850 Fr./Woche inkl. Reinigung, zzgl. ca. 60 Fr. für Strom und Wasser): novasol.com Was essen?

Familien fahren günstig mit Selbstversorgung. In Gilleleje kann man im Hafen frischen Fisch kaufen. Feine Smørrebrøds im Havehuset mit hübschem Gartenbeizli direkt im Schlosspark von Frederiksborg: cafehavehuset .dk Was unternehmen?

Velomiete in Gilleleje (ca. 60 Fr./Woche), Stand-up-Paddle inkl. Schwimmweste (ab 30 Fr. für 2 Std., bis zu 100 Fr./Woche). Achtung: In Dänemark ist das Tragen von Schwimmwesten beim Stand-up-Paddle Pflicht. Gepäcktransport für längere Velotouren: nordkystenscykeludlejning.dk

Museum Louisiana (Erw. ca. 20 Fr., Kinder bis 18 J. gratis), louisiana .dk

Virtuelle Reise per VR-Brille durch die Geschichte des Klosters Esrum, esrum.dk

Tagesausflug nach Kopenhagen: Die Copenhagen-Card Discover (Erw. 62 Fr., 12–15 J. 34 Fr., bis 11 J. gratis) enthält die Zugreise ab Gilleleje, Nahverkehr und ausgesuchte Museumseintritte, z. B. für experimentarium.dk , frederiksbergmuseerne.dk , copenhagencard.com Mehr erfahren?

visitdenmark.com , visitnordseeland.com

Danach steht ein Besuch der unterirdischen Zisternen an. Spannend: In dem ehemaligen Wasserreservoir geht man auf schmalen Betonwegen, rechts und links steht immer noch das Wasser, wenn auch nicht tief. Die Zisternen liegen inmitten des Parks Søndermarken; nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich der Zoo. All dies ist an einer Tagesexkusion gut zu schaffen. Tipp: Die Copenhagen-Card Discover enthält neben ÖV in der Hauptstadt auch die Zugfahrt ab Gilleleje und diverse Museumseintritte.

Eine Familie sieht pink: begehbare Kunstinstallation im Louisiana-Museum. Foto: Geraldine Friedrich

Und dann, zum Ferienabschluss, wird nochmals kräftig im Sand gebuddelt. Foto: Geraldine Friedrich

Beim letzten Meeresspaziergang bei Gilleleje entdeckt der Vater dann einen pflaumengrossen Gagat, auch schwarzer Bernstein genannt. Viele halten es für Kohle und lassen es liegen. Unser Fundstück wandert allerdings in den Familienschatz der Erinnerungsstücke – wo er sich gut macht neben klassischen Bernsteinen aus einem früheren Dänemark-Urlaub und einer Pfeilspitze aus Südfrankreich.

Die Reise wurde unterstützt von Visit Denmark.

