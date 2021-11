Klimawandel in den Kantonen – Im Tessin wirds heisser und nasser als im Mittelland Meteo Schweiz zeigt, wie divers die Erderwärmung die Regionen trifft – das hilft Bauern, Spitälern und Ingenieurinnen. Joachim Laukenmann

Durch den Klimawandel verursachte Extremereignisse verlangen Anpassungsmassnahmen: Hochwasser am Vierwaldstättersee in Brunnen SZ im Juli 2021. Foto: Keystone

Kennen Sie den Unterschied zwischen Buchs und Sitten? Einmal abgesehen davon, dass das gemeinte Buchs im Aargau liegt und Sitten im Wallis, gibt es noch mindestens eine weitere Differenz: Der Klimawandel trifft beide Orte sehr unterschiedlich. Ohne Klimaschutzmassnahmen dürften die sommerlichen Trockenperioden in Buchs um das Jahr 2060 im Schnitt 1,4 Tage länger dauern als in der Referenzperiode 1981 bis 2010, in Sitten 2,1 Tage länger. Ganz entsprechend gibt es Unterschiede zwischen Aadorf im Thurgau und Zollikofen im Kanton Bern: Die stärksten Tagesniederschläge im Winter dürften in Aadorf im Schnitt um sieben Prozent zunehmen, in Zollikon durchschnittlich um neun Prozent.