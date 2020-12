In Boppelsen entstehen zwei Minihäuser – Im Tiny House lebt man auf kleinem Fuss Das Stöckli eines Bauernhauses zum Vorbild, wollen die beiden geplanten Minihäuser Einzelpersonen oder Paaren eine Wohnmöglichkeit in der Nähe ihrer Familien bieten. Martina Hagenauer

So stellt sich der Architekt sein Minihaus an der Sonnhaldenstrasse vor. Es steht auf einer Restparzelle neben sechs normal grossen Reihenhäusern. Foto: Adrian Mäder

Ein neues Einfamilienhaus in der Region verfügt durchschnittlich über 160 bis 170 Quadratmeter. Dies schätzt Architekt Adrian Mäder. Im Gegensatz dazu steht das Häuschen, das der Architekt momentan in Boppelsen bauen will: Es bietet nicht einmal die Hälfte davon. Auf 70 Quadratmetern verteilen sich Eingangsbereich, Küche, Wohnzimmer, WC und Schlafzimmer, wobei Letzteres durch die Dachschrägen nicht einmal voll ausgenutzt werden kann. Mit dem Bau eines sogenannten Tiny House, zu Deutsch winziges Haus, folgt Mäder einem Trend, der es in den letzten Jahren auch in die Schweiz geschafft hat. «Weniger ist mehr», sagt er und weist darauf hin, dass sich auch bei uns immer mehr Menschen mit ihrem Konsum, ihren Besitzgütern und allgemein mit dem Minimalismus auseinandersetzen.