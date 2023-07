Bahnhofstrasse 40 in Bülach – Im umstrittenen Haus soll nicht mehr gewohnt werden Lang dauerte ein juristischer Streit um die Schutzwürdigkeit eines Bülacher Hauses. Nun liegt ein Bauprojekt vor, verbunden mit einem Ausnahmegesuch. Daniela Schenker

Die Fassade und die tragenden Mauern der Liegenschaft Bahnhofstrasse 40 wurden nach langen juristischen Querelen unter Schutz gestellt. Hinten im Bild sind die Bauprofile für den geplanten Anbau zu erkennen. Foto: Francisco Carrascosa

Es dürfte eines der juristisch am härtesten umkämpften Häuser Bülachs sein. Zwei Jahre stritten die Stadt Bülach und der Zürcher Heimatschutz um das im 19. Jahrhundert als Bauernhaus erbaute Gebäude an der Bahnhofstrasse 40 – durch alle Instanzen, bis vor Bundesgericht. Dies, nachdem die Stadt die Liegenschaft im Jahr 2020 auf Antrag des Eigentümers Oskar Meier aus dem Inventar der kommunalen Schutzobjekte gestrichen und der Heimatschutz dagegen Beschwerde eingelegt hatte und obsiegte. Doch die Stadt liess nicht locker. Schliesslich kam das Bundesgericht zum Schluss, die Baute bilde zusammen mit den Nachbargebäuden ein charakteristisches Ensemble. Es folgte damit dem Entscheid der Vorinstanzen, welche sich für die Erhaltung der Fassade und der tragenden Mauern ausgesprochen hatten. 30’000 Franken kostete die Stadt der Instanzenweg an der Seite des Architekturbüros Oskar Meier.