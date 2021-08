Impfquoten pro Gemeinde – Im Unterland ist die Impfbereitschaft unterdurchschnittlich In Winkel sind bereits rund 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. In Höri sind es gerade mal 41,5 Prozent. Flavio Zwahlen , Manuel Navarro

Nur ein Viertel der Unterländer Gemeinden kann mit dem kantonalen Impffortschritt mithalten. Foto: Sibylle Meier

Über die Hälfte der Bevölkerung des Kantons Zürich ist bereits vollständig geimpft. Die Quote derjenigen, die bereits die zweite Dosis erhalten haben, lag am 12. August bei 53,77 Prozent. Mit diesem Impffortschritt kann nur ein Viertel der Unterländer Gemeinden mithalten. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich veröffentlichte am Montag die Impfquoten pro Gemeinde. Dabei zeigt sich: Im Zürcher Unterland gibt es grosse Unterschiede, und insgesamt ist die Quote tief.

Zu den Impfquoten – ausgewertet nach Postleitzahl – muss jedoch gesagt werden, dass nur Personen erfasst wurden, die sich im Kanton Zürich haben impfen lassen. Für Grenzgemeinden kann dies bedeuten, dass der Hausarzt oder ein Impfzentrum im Nachbarkanton besser erreichbar sind und eventuell geimpfte Personen aus diesen Gemeinden deswegen nicht in der Statistik des Kantons Zürich aufgeführt werden.