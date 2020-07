Erster Tag mit Maskenpflicht im ÖV – Im Unterland tragen alle eine Maske Seit heute gilt im öffentlichen Verkehr die Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren. Astrit Abazi

Ein ungewohntes Bild, welches wohl bald zum Alltag gehören wird: Passagiere im öffentlichen Verkehr sind fast ausnahmslos mit Masken anzutreffen. Foto: Sibylle Meier

Lange war es jeder Person selbst überlassen, ob sie oder er im öffentlichen Verkehr eine Maske tragen will. Während sich in unseren Nachbarländern die Maske schnell zur Standardausrüstung beim Einkaufen oder im öffentlichen Verkehr mauserte, pochte man hierzulande auf die Eigenverantwortung. Zumindest in den Zügen und den Bussen sieht das seit heute jedoch anders aus. Die Maske ist im öffentlichen Verkehr nun Pflicht.

Obwohl der Aufschrei vielerorts gross war, zeigt ein Augenschein im Zürcher Unterland, dass es doch geht: In den Bussen, Zügen und Trams werden die Masken fast ausnahmslos getragen. Besonders auf den häufig frequentierten Strecken an den Flughafen oder nach Zürich, wo mehrere Personen auf engstem Raum nebeneinander stehen oder sitzen, ist die Lage dadurch deutlich weniger angespannt als noch letzte Woche.