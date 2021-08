Hobbyrennfahrer aus Bülach – Im Velosattel von Zürich nach Zermatt für einen guten Zweck Reto Heinle macht am anspruchsvollen Eintagesrennen «Chasing Cancellara» mit. Er sammelt mit seinem Vorhaben Spenden, die einem Kinderhilfswerk zugutekommen. Renato Cecchet

Der Bülacher Reto Heinle fährt mit dem Rennfahrrad von Zürich nach Zermatt und sammelt für dieses Rennen Spendengelder für ein Kinderhilfswerk. Foto: Reto Heinle

Der Mensch sucht nach Herausforderungen. Das ist auch bei Reto Heinle so. Der 37-jährige Bülacher fährt seit drei Jahren hobbymässig auf dem Rennfahrrad. Und jetzt will er es wissen: Er steigt am Freitag, 27. August, in den Sattel und fährt das Eintagesrennen «Chasing Cancellara», das über 280 Kilometer und über drei Pässe mit insgesamt 6500 Höhenmetern von Zürich nach Zermatt führt.

Heinle weiss, was da auf ihn zukommt. «Ich habe sehr viel Respekt vor diesem Rennen. Aber ich habe mir gesagt: Du schaffst das.» Für ihn ist dabei alles neu: die Distanz, die zu überwindenden Höhenmeter, der Start am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist. «Im Moment übe ich die Nachtfahrt mit Taschenlampe, daran muss ich mich zuerst gewöhnen.» Heinle hat sich ein zeitliches Ziel gesetzt. In 14 Stunden will er das Ziel im Wallis am Fusse des Matterhorns erreichen.