Russischem Öl droht der Boykott – Im verschwiegenen Ölmarkt spielt sich Ungewöhnliches ab Offiziell ist Erdöl aus Russland nicht sanktioniert. Doch es droht ein Käuferstreik im Rohstoffmarkt. Was heisst das für die Ölversorgung? Victor Gojdka aus Frankfurt

Am Ölmarkt gibt es derzeit viele Fragen, aber kaum klare Antworten: Erdölpumpe in Priobskoe, Russland. Foto: Yuri Kochetkov (Epa/Keystone)

Auf der Karte ist er nur ein kleiner oranger Punkt, der Öltanker NS Concord. 220 Meter lang, mit einer markanten roten Abdeckung. Wenn Ölhändlern langweilig ist, dann können sie ihn auf ihren Finanzcomputern per Satellitensignal beobachten. Das Auffällige: Die NS Concord scheint, so sagen es Berichte, ohne Ziel vor der US-Küste zu liegen. Geladen hat sie, so wollen es New Yorker Ölhändler wissen, ausgerechnet russisches Öl. Einfach abladen? Das will aktuell offenbar niemand.