Eröffnung 8193 – Im Vicafe gibt es neu Kreatives aus Eglisau Das Vicafe in Eglisau ist grösser und vielfältiger geworden. Dort wird im Ladenlokal nun auch 8193 als neue, innovative Marke inszeniert. Ursula Fehr

Im neuen Ladenlokal begrüssen Estefania Palomino, Christian Forrer (Inhaber) und Bengt Hollerbach (von links) am Eröffnungstag die Kundschaft. Foto: Balz Murer

Am Eröffnungstag des Ladenlokals 8193 in Eglisau zeigte sich der neu gewonnene, grosse und rechteckige Raum mit seinen drei Teilen am Samstag als gediegener Rahmen für eine neue Vivi-Kola-Geschichte in Eglisau. Bei den früheren Mietern – von EKZ über TV Spühler, Kleiderboutique, Vermessungsbüro, Bio- oder Kinderladen – waren die Wände verstellt worden.

Im 8193 sind die effektvoll vorgehobenen Mauersteineinlagen und alten Holzbalken nun freigelegt und bilden zusammen mit der schlichten, aber stilvollen Einrichtung eine einladende Einheit. Und dies mit einem einfachen Mauerdurchbruch.