Folge der Trockenheit – Im Wald liegt schon jetzt Laub am Boden wie im Oktober Die Trockenheit setzt den Wäldern im Unterland zu. Sichtbar ist das unter anderem am Laub, das bereits jetzt mancherorts am Boden liegt. Thomas Mathis Markus Brupbacher

Bereits im August liegt Laub am Boden, allerdings sind darunter auch viele grüne Blätter. Foto: Markus Brupbacher

Noch ist nicht Herbst. Da und dort bedeckt aber eine Laubschicht die Waldwege. Am Boden liegen nicht nur braune, sondern auch grüne Blätter. Umgekehrt fällt auf, dass an Bäumen zum Teil ganze Zweige verdorrt sind. «Es herbstelt bereits jetzt im Wald», stellt etwa der Rafzer Förster Johannes Steffen fest. Für ihn ist das nicht aussergewöhnlich: «Das hatten wir bereits mehrmals in den vergangenen Jahren.»