Neubau in Bülach – Im Zentrum entstehen zwölf Wohnungen und ein Gewerberaum An der Bahnhofstrasse 12 wurde symbolisch der Spatenstich für ein Neubauprojekt vorgenommen.

An der Bahnhofstrasse 12 in Bülach werden zwölf neue Wohnungen und ein Gewerberaum gebaut. Foto: Leo Wyden

In bester Lage entsteht neuer Wohnraum. Bülach verbinde mit seinen über 20’000 Einwohnerinnen und Einwohner, die Vorteile von «ganz auf dem Land» und «gleich in der Stadt», schreibt die Generalunternehmung DHG in einer Medienmitteilung. Eine hohe Lebensqualität, eine gute Verkehrserschliessung und die Nähe zum Flughafen machten den Ort für Bewohner wie auch das Gewerbe besonders interessant. Die Attraktivität des Ortes weiter steigern soll deshalb ein Neubau mit zwölf Wohnungen und einem Gewerberaum an der Bahnhofstrasse 12. Dort waren vorher die Migros-Bank und das Verkaufsgeschäft Waffenzimmi untergebracht.

Am Freitag wurde vor Ort symbolisch der Spatenstich für das Umbaubauprojekt vorgenommen, dessen Abschluss für 2022 geplant ist. Der bestehende Bau wird dabei wiederverwendet und saniert. Beim Spatenstich mit dabei waren Mischa Klaus, Präsident «Bülachstadt», Milos Antic, Mitglied der Geschäftsleitung DHG, Marco Versamento, CFO DHG, und Architekt Jörg Häni.

Beim Spatenstich mit dabei waren (von links) Mischa Klaus, Präsident «Bülachstadt», Milos Antic, Mitglied der Geschäftsleitung DHG, Marco Versamento, CFO DHG, und Architekt Jörg Häni. Foto; Leo Wyden

red