Salto Natale in Kloten – «Im Zirkus hat man so was wie geistige Ferien» In zwei Wochen feiert Salto Natale Premiere. Rolf Knie sagt, warum er sich trotz Pandemie für ein Programm 2021 entschieden hat – und welche Geschichte unter der Kuppel erzählt wird. Florian Schaer

Die Zeltstadt wächst. Doch noch bleibt im Inneren jede Menge zu tun. Für die neue Show hat Rolf Knie in die Erneuerung von Dekoration und Beleuchtung investiert. Foto: Francisco Carrascosa

Winterzauber kommt nicht von allein. Seit anderthalb Wochen wird in Kloten nach und nach die Zeltstadt des Salto Natale hochgezogen. Am Mittwoch sind die eigens für die Produktion angefertigten Kostüme angeliefert worden, ab Donnerstag treffen gestaffelt die Artisten, das Ballett, das Orchester ein, und die abschliessenden Probearbeiten können beginnen, damit für die Premiere am 26. November alles bereit ist.

Rolf Knie ist Direktor, Chef, Intendant und Regisseur in einem, wie jedes Jahr seit dem Start 2002. Jedes Jahr ausser 2020, als der Winterzirkus wie fast jede Kulturveranstaltung pausieren musste. Im Interview erläutert Knie, warum sich die Region heuer wieder auf den Salto Natale freuen darf, und welche Geschichte unter der Zirkuskuppel erzählt wird.