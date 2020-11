Corona-Test am Flughafen – Immer mehr Apotheken der Region bieten Corona-Schnelltests an Ab sofort kann man sich am Flughafen über Mittag in 15 Minuten auf Corona testen lassen. Zum Einreisen in gewisse Länder braucht es aber weiterhin einen PCR-Test. Florian Schaer

Schnelltests werden ab sofort auch am Flughafen Zürich angeboten. Francisco Carrascosa

Hinsetzen, Nasen-Rachen-Abstrich nehmen lassen – und in 15 Minuten hat man Gewissheit. Seit der Bundesrat am 2. November schweizweit die Corona- Antigen-Schnelltests zugelassen hat, schiessen die entsprechenden Testangebote der Apotheken wie Pilze aus dem Boden. Auch am Flughafen Kloten ist der Schnelltest ab sofort möglich. Am Donnerstag hat die Flughafen Zürich AG bekannt gegeben, dass die Dienstleistung im ehemaligen Ausweisbüro angeboten werde – nach telefonischer Voranmeldung. Die Kosten von 57.50 Franken werden bei Patienten mit Symptomen oder Verdachtsfällen vom Bund getragen.