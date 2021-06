Positives Echo für Jugendarbeit – Immer mehr Jugendliche besuchen den Träff beim Bahnhof Otelfingen Die Jugendarbeit Unteres Furttal erhält statt 100 Stellenprozente neu 140. Alle Partnergemeinden sagen Ja zum Ausbau. Als letzte die Gemeindeversammlung Otefingen. Anna Bérard

Beim Bahnhof Otelfingen – in der Mitte von Boppelsen, Dänikon und Hüttikon gelegen – befindet sich der Jugendtreff fürs untere Furttal. Foto: Anna Bérard

Die Jugendarbeit Unteres Furttal arbeitet seit fünf Jahren mit jener von Regensdorf zusammen. Das heisst: Boppelsen, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und ihre gemeinsame Sekundarschule führen eine gemeinsame Jugendarbeit. Diese ist Regensdorf angeschlossen.

Nach fünf Jahren Zusammenarbeit hat das untere Furttal den Vertrag mit Regensdorf geprüft und Änderungen beschlossen. So soll das Kostendach des Budgets von 150'000 Franken auf 200'000 erhöht werden. Das erlaubt mehr Stellenprozente: Während heute eine ausgebildete Jugendarbeiterin oder ein ausgebildeter Jugendarbeiter im 50-Prozent-Pensum und ein Person in Ausbildung ebenfalls zu 50 Prozent angestellt sind, sind es neu 80 Prozent für die ausgebildete Person und 60 Prozent für jene in Ausbildung.