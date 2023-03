Neue Zahlen zur integrativen Schule – Immer mehr Kinder brauchen Hilfe im Unterricht? Tatsächlich sind es nur wenige Lehrkräfte und Eltern beklagen, dass immer mehr Kinder in der Schule Support benötigten. Ein neuer Bericht zeigt: Das stimmt nicht. Der Autor spricht von «kolportierten Geschichten». Alessandra Paone

Ein hoher Anteil integrierter Kinder wirkt sich negativ auf die schulische Leistung der Mitschülerinnen und Mitschüler aus. Foto: Urs Jaudas

Seit 15 Jahren sind die Schulen schweizweit verpflichtet, Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in die Regelschule zu integrieren. Verhaltensauffällige oder lernschwache Schülerinnen und Schüler bleiben in ihren Klassen und werden punktuell durch Heilpädagoginnen betreut. Die Chancengleichheit ist dabei das oberste Gebot. Doch in der Praxis stösst das System an seine Grenzen – und der Ruf nach einer Rückkehr zum separativen Schulmodell wird immer lauter.