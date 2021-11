Rekordjahr für Tierretter in Winkel – Immer mehr Tiere in Not Der Tierrettungsdienst leistete im Jahr 2021 im Kanton Zürich und in den angrenzenden Gebieten bisher bereits über 5000 Rettungseinsätze für Tiere in Not. Per Ende Oktober entspricht dies einer deutlichen Steigerung um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Per Ende Oktober leistete der Tierrettungsdienst 2677 Einsätze für Wildtiere in Not. Tierrettungsfahrer Patrick Huber mit einem Mäusebussard. PD

Das Jahr 2021 geht beim Tierrettungsdienst in Winkel in die Geschichte ein: Anfang November überschritt die Institution zum ersten Mal in seiner 28-jährigen Geschichte die Marke von 5000 Rettungseinsätzen für hilfsbedürftige Tiere.

Am meisten rückten die Tierrettungsfahrer und Tierrettungsfahrerinnen für Wildtiere wie Wildvögel, Igel, Greifvögel, Jungvögel usw. aus. Über 1100 Rettungseinsätze wurden für Katzen und 555 Einsätze für Hunde in Not geleistet. Zum Jahresbeginn führten die schlechten Wetterverhältnisse mit ausserordentlich viel Schnee zu einer Zunahme der geschwächten Greifvögel. Über das gesamte bisherige Jahr konnten insbesondere mehr Wildvögel und Jungvögel gerettet werden.

Das Problem mit importierten Hunden

Weitere Gründe für die Zunahme der Rettungsfahrten für Tiere in Not seien mehr halterlos aufgefundene, verletzte oder beschlagnahmte Tiere, heisst es in einer Mitteilung des Tierrettungsdienstes. Insbesondere bei Hunden kam es zu mehr Einsätzen im Rahmen von Beschlagnahmungen. Dabei handelte es sich oft um importierte Hunde, bei denen das Herkunftsland nicht klar nachgewiesen werden konnte und deshalb ein Tollwutrisiko bestand.

Der Tierrettungsdienst Infos einblenden Die 24-h-Notfallzentrale der Stiftung Tierrettungsdienst nimmt unzählige Anrufe für Tiere in Not entgegen. Die «Stiftung Tierrettungsdienst – Leben hat Vortritt» bezweckt die Rettung, Haltung und Vermittlung von verletzten und halterlosen Tieren. Die Organisation wurde 1993 gegründet. Die gemeinnützige und steuerbefreite Stiftung, welche ausschliesslich über Spenden und Nachlässe finanziert wird, ist im Kanton Zürich und in den angrenzenden Gebieten im Einsatz. Rund um die Uhr nimmt ihre Notfallzentrale Hilferufe entgegen und bietet den eigenen Tierrettungsdienst auf, welcher verletzte Tiere zum Tierarzt oder ins Tierspital und ausgesetzte oder zugelaufene Tiere ins dazugehörige Tierheim Pfötli transportiert. Jährlich werden über 4700 Rettungsfahrten geleistet und rund 2200 Tiere im Tierheim aufgenommen, fachgerecht gepflegt und tiermedizinisch versorgt, bis sie in ein neues Zuhause vermittelt werden können.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.