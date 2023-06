In der Werbung sieht alles top aus: Promobild des Aurum-Trainingssystems. Foto: PD

Es gibt in Zürich einen neuen Fitnesstrend, man trainiert wie Astronautinnen und Astronauten! Spannend! Und natürlich haben mich die Instagram-Werbung und die zwei Gratis-Probetrainings an der richtigen Stelle gekitzelt, und ich habe mich dort angemeldet, um fit und stark zu werden wie eine Raumfahrerin. Spoiler, ich bin keine Astronautin geworden, im Gegenteil, es hat mich emotional so abgefuckt, dass ich mich zwei Wochen danach immer noch nicht erholt habe. Den Muskeln geht es gut, aber der Sich-wohlfühlen-im-eigenen-Körper-Barometer schlägt grad nur noch ganz müde aus.

Ich möchte vorausschicken, dass ich eine kleine Sportskanone bin, ich sage es ohne ironischen Unterbau. Und ich weiss, man sieht es mir nicht an, aber ich bin fit wie Michael Jordan. Jeden zweiten Tag werfe ich mich in eine Halle mit dreissig fremden Menschen und hieve Gewichte hin und her, mache Liegestütze (auf den Knien) und hampelmännere mir die Lunge blutig, oder ich setze mich auf ein auf dem Boden befestigtes Fahrrad, das in einem dunklen Raum steht, und schwitze 45 Minuten im Strobolicht zu Musik aus den 80ern. Aber dieses Astronauten-Gerät hat mich gekillt.

Die Waage zeigte mir keine Diagramme, sondern den Mittelfinger und sagte mir, dass ich, obwohl ich so viel Sport treibe, im unteren Drittel bin von «fit».

Das «Trainiere wie eine Astronautin» dauert nur sechs Minuten, und jede Übung wird lediglich fünfmal wiederholt. Das Trainingsgerät sieht aus wie das Baby einer teuren Möbel-Pfister-Holzkommode und eines Fitnessgeräts, das in jedem Dreisternhotel-Gym steht. Da wurde auch mit indirektem Licht gearbeitet und viel mit schwarzem Leder und hellem Holz. Man sitzt auf diesem Ding, schiebt die Handgriffe von sich weg und muss sie dann wieder zu sich heranziehen, das Ganze macht man dann aus verschiedenen Winkeln und mit den Beinen, dann mit dem ganzen Körper und so weiter. «Isokinetisches Biofeedback», das sei wohl eine Technologie für die optimale Muskelbelastung. Es hat aber vor allem meine Seele belastet und mich zurückgeworfen in die Oberstufenzeit, wo ich meine Tage mit Baucheinziehen, Vermeiden von Freibädern und Essstörungen verbrachte. Ich war eine übergewichtige Teenagerin, und Body Positivity war in den 90er-Jahren leider nicht erhältlich.

Das Schlimme war aber nicht das Training, das war anstrengend, sodass mein Gesicht entgleiste und aussah, als würde ich ein Sofa zur Welt bringen, das seelisch Aufreibende war diese verkackte Körpermessung. Diese macht man, um nachzuvollziehen, wie viel Muskelmasse man während einer gewissen Trainingsperiode zulegt oder wie viel Fett man verbrennt, bla, bla, bla. Dafür steht man barfüssig auf diese Hightech-Zauberwaage und hält seine beiden Daumen an ein Ding, das aussieht wie ein futuristischer Fahrradlenker. Dann werden Elektroimpulse oder weiss der Teufel was durch den Körper impulst, und diese können dann irgendwie messen, was im Körper so rumschwimmt, also wie viel Fett-, Muskel-, Skelett-, Organ-, Eiweissmasse etc. Ausgespuckt werden viele Zahlen und mehrere Kurvendiagramme, sodass man dann genau weiss, wie viele Muskeln man am rechten Zeh oder wie viel Fett man am linken Ohrläppchen hat.

Die Waage zeigte mir aber keine Diagramme, sondern den Mittelfinger und sagte mir, dass ich, obwohl ich so viel Sport treibe, im unteren Drittel bin von «fit». Dann kreischten mich die Zahlen plötzlich an und meinten, dass ich übergewichtig sei und mein Körperfettanteil im roten Bereich. Ich bin aufgestanden, hab in das Ding getreten, das Gebäude, in welchem die Waage steht, bis auf die Grundmauern niedergebrannt, bin nach Hause und habe eine Packung Chips gegessen und mir eingestanden, dass ich doch lieber keine Astronautin werden will.

