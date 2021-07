Editorial zu Corona - Impfmuffel statt Impfweltmeister

Längerfristig müssen auch Kinder geimpft werden Illustration: Birgit Lang

Einen Moment lang sah es richtig gut aus. Dank den nun endlich vorhandenen Impfstoffen wurde die Schweiz zum Impfweltmeister, und die Zahlen der Ansteckungen sanken beinahe täglich. Seit gut einer Woche ist das nicht mehr so. Auch wir haben wieder doppelt so viele Corona-Neuinfektionen. Im Hinblick auf die Strandferien wird es ungemütlich, wenn man sieht, dass ausgerechnet in Spanien und Griechenland die Ansteckungen wieder stark steigen. Glücklicherweise sind bisher die Todesfälle nicht gestiegen – die Impfung hält. Aber es sind nicht alle geimpft, vor allem die Jungen nicht, weil sie erst seit kurzem dürfen, viele Angestellte aus dem Gesundheitswesen und ein paar Alte, weil sie nicht wollen. Fünf Vorschläge für die Behörden, wie man das ändern könnte: