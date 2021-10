Interview mit Schulpräsidentin – «In 10 bis 15 Jahren gibt es wahrscheinlich keine Schulpflegen mehr»

Marlise Fahrni will nach 24 Jahren in der Schulpflege der Sek Regensdorf/Buchs/Dällikon aufhören. Sie blickt auf Hochs und Tiefs zurück – und sagt, was ihrer Schule bevorsteht.