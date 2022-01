Bülach–Istanbul retour per Velo – In 140 Tagen 7600 Velokilometer durch 17 Länder Am Montagmorgen, dem 9. August 2021, zehn Uhr, startete Nadja Wäfler vor ihrer WG in Bülach ihre eindrückliche Radtour – an Weihnachten war sie zurück. Ursula Fehr

Nadja Wäfler unterwegs. Hier auf dem Donauradweg in Serbien. Foto: Nadja Wäfler (zvg)

Die 33-jährige Jugendpastorin und Primarlehrerin erzählt stundenlang von ihrer Veloreise, die sie schon seit zwei Jahren geplant und ersehnt hatte. Doch die Zeit im Kafi Linde in Bachenbülach, wo sie mithilft, vergeht wie im Flug. «Zuerst wollte ich den Klassenzug in Winkel zu Ende führen, doch endlich, in den Sommerferien war es so weit und ich begann meine Velotour mit fünf Taschen Gepäck, Minizelt und Kocher.»