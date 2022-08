Ende der Sommerferien – In 15 Kantonen muss die Schülerschaft wieder büffeln Am Montag beginnt in grossen Teilen der Schweiz das neue Schuljahr. Es steht im Zeichen des akuten Lehrkräftemangels sowie der Integration der Kinder aus der Ukraine.

Die Schulhäuser in der Schweiz füllen sich wieder: Die langen Sommerferien sind vorbei. Foto: Keystone/Ti-Press (Symbolbild)

Die Sommerferien sind für die Schülerinnen und Schüler vorbei – zumindest für einen Grossteil der Schweiz. In 15 Kantonen beginnt das neue Schuljahr. Der akute Mangel an Fachkräften sowie die Integration von ukrainischen Kindern werden zur grossen Herausforderung für die Behörden. Vor allem in der Deutschschweiz geht es nur dank Aushilfen ohne Lehrerdiplom.

Die französischsprachigen Schulen in den Kantonen Bern und Wallis beginnen das neue Schuljahr erst am 22. August. Dasselbe gilt für die Kantone Genf, Waadt, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Zürich und Zug.

Ein Sonderfall ist der Kanton Freiburg, wo das Schuljahr mitten in der Woche beginnt. Die Sommerferien dauern dort bis und mit 24. August. Nachzügler ist traditionellerweise das Tessin. Dort haben die Schulkinder von Mitte Juni bis Ende August Sommerferien. Schulstart ist dort am 28. August.

Dachverband der Lehrkräfte schlägt Alarm

Namentlich in der Deutschschweiz ist ein einigermassen normaler Schulstart nur möglich, weil vielerorts Pensen aufgestockt oder Personen ohne entsprechende Diplome angestellt werden. So hat beispielsweise im Kanton Bern jede zehnte Lehrperson keinen entsprechenden Ausweis. Auch der Kanton Zürich hat in der Not hunderte Aushilfslehrerinnen und -lehrer engagiert.

Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) hatte im Vorfeld der Wiederaufnahme des Schulbetriebs Alarm geschlagen. Der Lehrermangel sei «schlimmer denn je». Wegen des Personalmangels betreuten die Schulen in der Schweiz die Kinder zunehmend statt sie auszubilden. Nicht qualifizierte Lehrpersonen brächten aber eher eine Mehrbelastung als eine Entlastung.

Kampagne «Stoppen für Schulkinder»

Damit die Tausenden von Frischlingen gesund und sicher in ihrer neuen Umgebung im Kindergarten oder der Primarschule ankommen, sensibilisiert die Kampagne «Stoppen für Schulkinder» alle Verkehrsteilnehmenden. Die Polizei markiert während der ersten Schulwoche entsprechend vermehrt Präsenz.

Für viele Kinder beginnt der Ernst des Lebens in der Schule – deshalb müssen alle Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein. Foto: Dominic Favre (Keystone/Archiv)

Alle – Verkehrsteilnehmer, Eltern, Kinder – seien gefordert, den Schulanfang auf der Strasse sicher und unfallfrei zu machen, schreiben der Verkehrs-Clubs der Schweiz (VCS) und Fussverkehr Schweiz zur Kampagne. Besonders wichtig sei, dass Auto-, Motorrad- und Velofahrer immer ganz still stehen, bevor Kinder eine Strasse überqueren.

SDA/fal

