Deponie Chalberhau in Rümlang – «In 50 Jahren steht keine Eiche mehr – auch wenn man sie unter Schutz stellt» Naturschutzkreise kritisieren die geplante Waldrodung in Rümlang. Ihre Sorge gilt den Eichen und den seltenen Käfern. Doch der Förster sieht im Projekt eine Chance. Anna Bérard

Ein Waldstück in Rümlang soll für eine Deponieerweiterung Platz machen. Förster Thomas Hubli (links) und Waldbesitzer Hansruedi Rinderknecht zeigen, dass diese Eiche die nächsten 10 Jahre sowieso nicht überleben wird. Foto: Balz Murer

Die geplante Waldrodung in Rümlang polarisiert. Es geht dabei um 14 Fussballfelder Wald (10,5 Hektaren), angrenzend an die Deponie Chalberhau, wo die Firma Eberhard vorwiegend Bauschutt aus den vielen Baustellen der Region lagert. Eberhard will die Deponie Richtung Chalberhau erweitern. Der Kantonsrat hat vor einem Jahr den Richtplaneintrag genehmigt und damit die Planung ins Rollen gebracht. Vorgesehen ist, die Bäume etappenweise zu fällen und später mit Eichen wieder aufzuforsten.