Stauerfahrung am Samstag in Dietlikon – In 59 Minuten vom Glatt zur Ikea Vor dem Lockdown noch schnell zu Decathlon und Ikea – zwischen Wallisellen und Dietlikon brauchte man am Steuer starke Nerven. Und doch blieb es ein weitgehend geordnetes Chaos. Ein Stau-Selbstversuch. Florian Schaer

Am letzten Samstag vor dem Geschäfte-Lockdown zog es noch einmal so manchen Shoppingwütigen nach Dietlikon. Der Stau war absehbar. Francisco Carrascosa

Würde jemand am Computer die Belastungsgrenzen des Regionalen Verkehrssteuerungssystems (RVS) in Dietlikon-Süd testen wollen, er hätte die Versuchsanordnung wohl genauso gewählt: Es ist ein Samstag und der letzte Tag vor dem Lockdown. Die Leute nehmen aus Angst vor einer Ansteckung lieber das Privatauto statt des Busses, die «Ausweich-Ikea» in Spreitenbach bleibt geschlossen – und als Extra gibt es eine Mischung von Eis, Schnee und Matsch. Wenn der Verkehr jetzt nicht kollabiert, dann kollabiert er gar nie.

Glattzentrum, 11.40 Uhr. Auf dem Dachparkgeschoss vor dem Mi-Store gilt: Wo wegen Schnee und Eis keine Parkfeldbegrenzungen zu erkennen sind, da existieren auch keine. Dann stellt man die Karre eben der Länge nach hin, das hat der Vordermann schliesslich auch so gemacht. Wo sich die Autos vor und neben den so neu definierten Parkplätzen noch gegenseitig in die Quere kommen, rollt es hinunter auf die Neue Winterthurerstrasse doch erstaunlich flüssig – zumindest bis zum ersten richtig mühsamen Knoten, der grossen Kreuzung mit der Neugutstrasse.