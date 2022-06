Djokovic ist bereit, auch das US Open zu verpassen

Die Plastik-Schutzwände zwischen den Arbeitsplätzen im Presseraum zeugen noch von der Pandemie. Ansonsten ist, was das Virus betrifft, wieder alles sehr entspannt auf der Anlage. Auch Masken sieht man nur noch vereinzelt. Doch spätestens im Herbst wird das Coronavirus auch im Tennis wieder ein Thema: Wenn das US Open gespielt wird und die Einreise nur für Geimpfte möglich ist. Was vor allem Novak Djokovic betrifft, dessen Soap Opera um seine Ein- und erzwungene Abreise aus Melbourne vor dem Australian Open alles beherrschte.

Die Corona-Impfung ist für ihn keine Option: Novak Djokovic. Foto: AFP

Ist er tatsächlich bereit, wegen seiner Impf-Abneigung ein weiteres Grand-Slam-Turnier zu verpassen? «Ich würde gerne in die Staaten reisen», sagte er. «Aber momentan ist das nicht möglich. Und ich kann nicht viel dagegen machen.» Doch, korrigierte ihn ein US-Reporter. «Sie könnten sich impfen lassen. Oder haben Sie sich definitiv gegen diese Option entschieden?» Djokovic lächelte nur und sagte: «Ja.»

Am Montag tritt Djokovic zu seinem Erstrundenspiel auf dem Center Court gegen Soonwoo Kwon aus Korea an. (sg.)