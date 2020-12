Franziska Driessen-Reding, Präsidentin Synodalrat der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich. Foto: PD

«Maria, Josef, das Kind, alle drei in einem Stall», war der Anfang meines Weihnachtsartikels vor zwei Jahren in dieser Zeitung. Ich schrieb über die Armut, die sich an der Krippe bei Bethlehem zeigt. Heute ist alles anders. Not, Sorgen, Armut, Bedrängnis sind mitten unter uns, nicht nur im fernen Bethlehem. Was haben wir alle in diesem Jahr erlebt, was ist mit uns allen geschehen? Vor einem Jahr kannte ich Pandemien nur aus Geschichtsbüchern. Ich glaubte zu wissen, in unserer zivilisierten Welt geschehe so etwas nicht mehr. Was vor einem Jahr um diese Zeit noch selbstverständlich war, ist heute unmöglich.