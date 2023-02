Audis Zukunft – In anderen Sphären Die Gegenwart ist eher trist. Doch die Zukunft malt Audi in schillernden Farben. Denn keine andere Luxusmarke hat gerade so spektakuläre Visionen wie Audi. Nur müsste diese Zukunft bald mal losgehen. Thomas Geiger

Gruss aus der Zukunft: Der Audi Activesphere ist ein SUV-Coupé mit Offroad-Talenten und variablem Pick-up-Heck. Foto: Audi

Von vorn ein Sportwagen, von der Seite ein Coupé auf Stelzen und von hinten ein Pick-up – beim ersten Blick auf den Audi Activesphere gerät das bisherige Koordinatensystem der Fahrzeugsegmente gehörig ins Wanken. Denn das, was die Deutschen ohne traditionelle Automesse ins Rampenlicht gerückt haben, ist ein Fahrzeugkonzept, das es bislang noch nicht gegeben hat – und wohl auch nie geben wird. Zumindest nicht in Serie. Schliesslich ist der fünf Meter lange Viertürer mit der variablen Bodenfreiheit und dem wandlungsfähigen Heck nur eine Studie, ein Gedankenspiel, mit dem die Audi-Designer ihren Weg in die Zukunft ausloten.