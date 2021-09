Wahlen 2022 – In Bachenbülach tritt nur ein Gemeinderat ab René Panholzer ist der einzige Bachenbülacher Gemeinderat, der keine weitere Amtszeit mehr anstrebt. Ein Nachfolger muss aber nicht gesucht werden. Daniela Schenker

Im Gemeindehaus Bachenbülach blickt man momentan unspektakulären Wahlen entgegen. Foto: Balz Murer

Das politische Leben in Bachenbülach steht derzeit im Zeichen der Konstanz. Mit zwei Ausnahmen treten alle Behördenmitglieder bei den Erneuerungswahlen vom 27. März 2022 wieder an. Im Gemeinderat verzichtet einzig René Panholzer (Die Mitte) auf eine erneute Kandidatur. Der heutige Sozialvorstand (Jahrgang 1958) gehört dem Gremium seit 2010 an. Zuvor war er vier Jahre Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, und von 1986 bis 2006 engagierte sich Panholzer in der Kirchenpflege und Rechnungsprüfungskommission der katholischen Kirchgemeinde Bülach.