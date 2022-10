Gastro-Serie «Besser essen» – In Bassersdorf zischt das Essen auf dem heissen Stein Im Steakhouse Acht 3 Null 3 gibt es Fleisch und andere Zutaten, die der Gast am Tisch selber fertig garen kann. Renato Cecchet

Das Angus-Rib-Eye-Steak stammt von der Biofarm des Schweizer Musikers Dieter Meier und ist sehr zart. Foto: Renato Cecchet

Steakhäuser sind auch im Unterland immer häufiger anzutreffen. Restaurants, die primär grilliertes Fleisch im Angebot haben, finden sich in Wallisellen, Dietlikon, gar deren zwei gibt es in Kloten. In Bassersdorf trägt das Steakhouse kunstvoll die Postleitzahl Acht 3 Null 3 im Namen.