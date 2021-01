Albtraum für Klinik – In Berlin steht ein ganzes Spital unter Quarantäne In einer Klinik ist die britische Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Betroffen sind rund 1500 Mitarbeiter und 400 Patienten. Als Helfer für das helfende Personal erweisen sich die Berliner Verkehrsbetriebe.

Um die Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante zu verhindern, hat das zuständige Gesundheitsamt das Vivantes Humboldt-Klinikum unter Quarantäne gestellt. Foto: Paul Zinken (dpa/Keystone)

Rund 1500 Ärzte, Pflegekräfte, Verwalter und Techniker des Humboldt-Klinikums in Berlin stehen unter Quarantäne, nachdem dort mehrere Fälle der britischen Virusvariante B.1.1.7 aufgetreten waren. Das Klinikum wurde am Samstag geschlossen, wie die zuständige Gesundheitsbehörde mitteilte.

Das Spital ist für die Aufnahme neuer Patienten, für ambulante Diagnostik und für ambulante Eingriffe gesperrt. Derzeit werden dort rund 400 Patienten versorgt.

Betroffen sind aber auch rund 1500 Ärzte, Pflegekräfte, Verwalter und Techniker; sie alle stehen unter häuslicher Quarantäne.

Ab sofort gilt nur noch eine Besucherregel: Kein Empfang. Foto: Paul Zinken (dpa/Keystone)

Zunächst waren bis Sonntag 20 Patienten und Mitarbeiter des Humboldt-Klinikums positiv auf die britische Variante getestet worden. In der Nacht zu Montag sollten 20 neue Corona-Fälle in der Klinik daraufhin geprüft werden, ob auch sie von der B.1.1.7.-Variante betroffen sind, schreibt tagesspiegel.de. Zudem berichtet das Newsportal über Kritik von Angehörigen der Patienten an die Klinikleitung: Diese soll die Angehörigen nicht rechtzeitig informiert haben – so hätten sie von dem Ausbruch erst aus den Medien erfahren.

Auch im Vivantes-Klinikum Spandau ist dem Bericht zufolge ein Patient von der Coronavirus-Variante betroffen. Der Mann war aus Reinickendorf dorthin verlegt worden und ist seitdem isoliert.

Mitarbeiter pendeln mit Charter-Bussen

Der Vorstand der Vivantes-Kliniken erhält derweil Unterstützung von den Berliner Verkehrsbetriebe. Die Mitarbeiter dürfen seit Montag mit Charter-Bussen durch Berlin pendeln um Masseninfektionen zu verhindern. Die Kleinbusse sollen als Sammeltaxen das diensthabende Personal zu Hause abholen und nach der Schicht heimfahren. Zudem wird den betroffenen Klinikmitarbeitern bei ihren Einkäufen geholfen.

Seit Sonntag gelten in Berlin verschärfte Infektionsschutz-Massnahmen. So besteht etwa die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Bussen, Bahnen und Einzelhandel.

Kein zweites London

Aus den Reihen der CDU drängt der Abgeordnete Adrian Grasse, zu verhindern, dass die Mutation in Berlin zu einer ähnlichen Lage führt wie in London führe. Er wolle deshalb vom Senat wissen, weshalb in Berlin B.1.1.7-Fälle nur in Vivantes-Kliniken und der Charité registriert wurden. Es spräche viel dafür, dass sich Berliner auch anderswo mit dieser ansteckenderen Virusvariante infiziert haben.

Die Mutation B.1.1.7 war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich rasch in London und Teilen des Landes ausgebreitet. Die Behörden machen sie für einen starken Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. Noch immer werden auf der britischen Insel täglich Zehntausende neue Corona-Fälle und mehr als 1000 Tote gemeldet.

afp/sda/nag