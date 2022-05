Auftauender Permafrost in Sibirien – In Boden lauert die Gefahr von über einer Billion Tonnen Klimakiller-Gase Der sibirische Permafrost speichert doppelt so viel Kohlenstoff wie die Erdatmosphäre. Beginnt er einmal aufzutauen, ist der Prozess nicht mehr zu stoppen. Was sollen wir tun? Joshua Yaffa (Das Magazin)

Kinder spielen an der Kolyma in Sibirien, an einem der kältesten bewohnten Orte der Erde. Aber auch hier taut der Permafrost. Foto: Emile Ducke/The New York Times/Redux/Laif

Als ich über Jakutien im Nordosten Russlands flog, sah ich die dunklen Schattierungen der Wälder, unterbrochen von Flecken zarten, hellgrünen Grases. Ich sass angeschnallt auf dem harten Metallsitz einer Antonov-2, eines einmotorigen Doppeldeckers, der in der Sowjetzeit als «Kukurusnik» bekannt war und zur Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Das Flugzeug stieg vor sich endlos ausdehnenden Lärchen- und Kiefernwäldern und schlammfarbenen Seen grummelnd in die Höhe. Was durch das staubige Bullauge der Antonov nicht zu erkennen war: Der Boden unter mir atmete, genauer gesagt, er atmete aus.