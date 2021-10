Serie Weiler im Unterland – In Breitenloo ob Nürensdorf trifft Golf auf Kuhstall Fällt das Wort Breitenloo, kommt vermutlich vielen zuerst der gleichnamige Golfclub in den Sinn. Doch es gibt im Weiler ein Leben abseits vom Sport – und das war schon viel früher da. Daniela Schenker

Der Spazierweg verläuft zwischen Pferdekoppel und Golfplatz. Foto: Raisa Durandi

Die Gemeinde Nürensdorf liegt an diesem Herbstmorgen unter einer Nebeldecke. Erst im Ortsteil Birchwil brechen die ersten Sonnenstrahlen durch. 100 Meter weiter oben, inmitten von Feldern, thront Breitenloo – im Sonnenschein. Neben Hakab und Kleinhaus ist Breitenloo einer von drei Nürensdorfer Weilern.

Zwei Familien machen den Anfang

Bräuchte es eine Formel für dessen Entstehung, sie würde lauten: Dreimal Lienhart plus einmal Meier gleich Breitenloo. Wobei: Kein Einheimischer würde von Breitenloo sprechen. «Für uns heisst der Weiler Breitele», sagt Emma Weilenmann. Und sie muss es wissen, lebt sie doch schon seit ihrer Geburt in «Breitele». Ihr Ur-Ur-Grossvater war einer jener drei Lienharts, die zu 1860 von Bassersdorf hierherkamen, um zu bauern. «Damals lebten hier in vier Haushalten gut 40 Personen. Heute sind es acht Haushalte mit gerade einmal 21 Personen», sagt Ehemann Hansueli Weilenmann. Er selber lebe «erst seit 1968» hier.