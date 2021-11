Grossandrang an Versammlung – In Buchberg gilt nach emotionaler Debatte künftig Tempo 30 Voraussichtlich schon 2022 gilt in der Gemeinde flächendeckend die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Dem Entscheid voraus ging eine angeregte Diskussion. Manuel Navarro

Nach der Gemeindeversammlung haben viele Tempo-50-Tafeln in Buchberg ab nächstem Jahr ausgedient. Foto: Archiv/Peter Würmli

Das prall gefüllte Dorfzentrum von Buchberg liess am Montagabend keinen Zweifel zu: An der Gemeindeversammlung standen Traktanden auf der Liste, die auf grosses Interesse stiessen. Tatsächlich fanden sich 244 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ein – also mit knapp 49 Prozent fast die Hälfte aller überhaupt in der Gemeinde registrierten Stimmberechtigten.

Grund dafür war vor allem das Thema Tempo 30. Im Vorjahr wurden aus verschiedenen Quartieren solche Zonen gefordert. Zudem wurde eine Petition mit rund 150 Unterschriften eingereicht. Bei weniger als 900 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das etwa jeder Sechste. Der Gemeinderat liess daraufhin ein Verkehrskonzept mit flächendeckend Tempo 30 erarbeiten. An der Versammlung wurde darüber abgestimmt, ob der dafür benötigte Kredit von 355’000 Franken genehmigt werden soll.