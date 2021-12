Gemeindeversammlung – In Buchs bleibt der Steuerfuss unverändert Die 41 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Buchs haben das Budget 2022 und zwei Kreditabrechnungen genehmigt.

Der Gemeinderat hat seine Einschätzungen zur Finanzlage Buchs der Gemeindeversammlung präsentiert. Rechts im Bild das Gemeindehaus im Buchser Dorfkern. Archivfoto: Christian Merz

Die Gemeindeversammlung Buchs hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde genehmigt. Dieses ist mit einem Aufwand von 37,3 Millionen Franken und gleichem Ertrag ausgeglichen. Der Steuerfuss ohne Sekundarschule und Kirchen bleibt unverändert bei 88 Prozent. Die Gemeinde rechnet für 2022 mit Beiträgen aus dem Ressourcenausgleich von rund 7 Millionen Franken.

Investitionen in Notwohnungen und Altersheim

Buchs plant fürs Jahr 2022 diverse Investitionen. So stehen einige grössere Strassenprojekte und Investitionen bei den Gewässern an. Weiter plant die Gemeinde, die ehemalige Arztpraxis an der Dielsdorferstrasse und den Werkhof instand zu stellen, die Liegenschaft Baumacker in Notwohnungen umzubauen und einen Investitionsbeitrag an das Altersheim in Regensdorf zu leisten. Insgesamt plant die Gemeinde Nettoinvestitionen von 4,8 Millionen Franken.

Genehmigt haben die 41 anwesenden Stimmberechtigten am Donnerstagabend auch zwei Kreditabrechnungen. Eine betrifft die Wasserleitungen ums Gebiet Chrästel, die andere die neu gestaltete Bahnhofstrasse Nord, wo man gleichzeitig die Wasserleitungen erneuert hat.

red

