Impfzahlen Unterland – In Bülach gibt es noch viele freie Termine für Booster-Impfungen Das Impfzentrum in Bülach hat in den kommenden Wochen noch zahlreiche Termine frei – im Unterschied etwa zum Impfzentrum in Zürich-Oerlikon. Thomas Mathis

Seit Dezember gibt es in der Bülacher Stadthalle ein Impfzentrum. Foto: Raisa Durandi

Vor knapp einem Monat waren im Zürcher Unterland zwischen 8 und 10 Prozent der Bevölkerung geboostert. Diese Zahl ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Derzeit liegt die Booster-Quote im Bezirk Bülach bei 28 Prozent, im Bezirk Dielsdorf bei 25 Prozent – und ist damit knapp nicht das Schlusslicht, denn in den Bezirken Andelfingen und Dietikon sind erst 24 Prozent der Bevölkerung geboostert. Im kantonalen Schnitt haben 30 Prozent der Bevölkerung die Auffrischimpfung erhalten. Besonders hoch ist die Quote mit 36 Prozent im Bezirk Meilen.