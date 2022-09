Eishockey: Saisonstart in der MHL – In Bülach ist der Playoffhunger gross Das Erfolgsrezept des EHC Bülach enthält eine Prise «Jung und hungrig» sowie eine gute Portion Erfahrung. Cheftrainer Ramon Schaufelberger möchte nicht mehr um den Playoff-Einzug zittern. Marisa Kuny

Mit viel Zug aufs Tor und ins Playoff – so sieht das Wunschszenario des EHC Bülach aus. Foto: Raisa Durandi

Pünktlich zum grossen Saisonstart jagen am bevorstehenden Wochenende auch die Bülacher Eisbären in der höchsten Schweizer Amateurliga (MHL) wieder dem Puck nach. Das Publikum muss sich allerdings noch ein bisschen gedulden, bis es die Mannschaft ein erstes Mal in der heimischen Hirslen anfeuern kann. Für Bülach stehen nämlich zuerst zwei Auswärtspartien auf dem Programm. Am Samstag werden die Eisbären in Düdingen von den Bullen gefordert. Eine Woche später sind sie dann zu Gast beim Spitzenteam Martigny. Auch hier werden die Unterländer kein leichtes Spiel haben: Die Walliser rüsteten ihr Kader auf diese Saison hin mit zahlreichen ehemaligen Swiss- und National-League-Spielern auf und streben den Aufstieg an. Am Mittwoch, 28. September, wird der EHC dann zum ersten Mal vor eigenem Anhang auflaufen, Gegner in der Hirslen ist Arosa.