Dritter «Schneemaa»-Event – In Bülach ist der Schneemaa los Am Samstag findet in Bülach der «Schneemaa»-Event statt. Verkleidete Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken dabei die verschiedenen Quartiere Bülachs. Wollenmann Paula-Sophia

Als Schneemänner verkleidete Teilnehmende. Foto: PD 1 / 3

In Bülach sind die Schneemänner los. Am Samstag, 8. Januar, findet der «Schneemaa»-Event zum dritten Mal statt. Als Schneemann oder Schneefrau Verkleidete absolvieren einen knapp drei Kilometer langen Erlebnis-Trail. Dieser startet ab 16 Uhr auf dem grossen Kiesplatz vor der Stadthalle Bülach und führt in Schlangenform durch Quartiere und die Altstadt Richtung Norden bis hin zur Kantine Bülach. Auf dem Weg dorthin sind verschiedene Stände aufgebaut, die Essen und Trinken, aber auch Aktivitäten wie beispielsweise Dosenwerfen anbieten.

Der ausgefallenste Schneemann erhält einen Preis