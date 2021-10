Stadt ist interessiert – In Bülach könnte für den dritten Piks wieder ein Impfzentrum öffnen Die Zürcher Gesundheitsdirektion ist mit der Stadt Bülach im Gespräch für einen Standort, an dem Drittimpfungen angeboten werden. Flavio Zwahlen

Falls in Bülach für die Booster-Impfungen wieder ein Impfzentrum aufgebaut werden sollte, wäre der Kiesplatz neben der Stadthalle ein möglicher Standort. Foto: Leo Wyden

Das Thema Auffrischimpfung wird immer aktueller. Im Januar wurden die ersten Schweizerinnen und Schweizer gegen das Coronavirus geimpft – seither sind neun Monate vergangen. Bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich heisst es: «Ob und wann Booster-Impfungen durchgeführt werden, ist vorweg Sache des Bundes. Der Kanton Zürich wird jedoch bereit sein, wenn eine entsprechende Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) vorliegt.»

Kiesplatz neben Stadthalle möglicher Standort

Ob im Hinblick auf allfällige Booster-Impfungen in Bülach dereinst wieder ein Impfzentrum betrieben wird, sei noch offen. «Mit der Stadt Bülach werden aber präventiv für alle Fälle Optionen geprüft», lässt die Gesundheitsdirektion verlauten. Roland Engeler, Leiter des Pandemieteams der Stadt Bülach, bestätigt: «Eine entsprechende Anfrage vonseiten der Gesundheitsdirektion besteht.» Details dazu seien jedoch noch keine bekannt. «Die Stadt Bülach ist wiederum sehr interessiert an einer Einrichtung für Booster-Impfungen. Wo genau diese zu stehen kommen soll, ist noch in keiner Art und Weise entschieden», sagt Engeler.