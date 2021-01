Impfung gegen das Coronavirus – In Bülach könnte im April ein Impfzentrum den Betrieb aufnehmen Die Stadt sei bereits für ein entsprechendes Vorhaben kontaktiert worden, sagt Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli.

Die Stadt Bülach ist ein möglicher Standort für ein Corona-Impfzentrum – sie verfügt über ein Spital wie auch eine Stadthalle (im Bild). Archivbild: Francisco Carrascosa

Im Moment ist der Impfstoff noch knapp, deshalb werden vorerst nur Personen über 75 Jahre sowie Hochrisikopatientinnen und -patienten gegen Covid-19 geimpft. Seit Montag sind die ersten kantonalen Impfzentren im Zürcher Zentrum für Reisemedizin am Hirschengraben sowie am Unispital in Betrieb. Sobald grosse Mengen an Impfdosen verfügbar sind, soll sich auch die breite Bevölkerung impfen lassen können. Dazu plant die Gesundheitsdirektion ein grosses Impfzentrum in der Stadt Zürich sowie mehrere weitere auf dem übrigen Kantonsgebiet. Insgesamt sollen es vier bis sechs an der Zahl sein, die genauen Standorte sind noch nicht bekannt.