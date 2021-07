Impfzentrum in der Stadthalle – In Bülach lassen sich nur wenige spontan impfen Seit einer Woche kann man sich am Impfzentrum Bülach auch ohne Voranmeldung impfen lassen. Aber: Im Durchschnitt nutzen nur rund 10 Personen pro Tag das Angebot. Flavio Zwahlen

Seit das Impfzentrum am 7. April in Betrieb genommen wurde, konnten in der Stadthalle insgesamt 57’000 Impfungen durchgeführt werden. Foto: Balz Murer

Im Impfzentrum Bülach werden derzeit täglich 500 bis 600 Personen geimpft. Mitte Mai waren es noch deren 1000. Ein ähnlicher Rückgang ist auch in den anderen Impfzentren des Kantons Zürich zu beobachten. Die Gesundheitsdirektion teilte daher kürzlich mit: «Weil die für Mai und Juni aufgebaute Spitzenkapazität nicht mehr benötigt wird, schliessen per Ende August die Impfzentren Dietikon, Horgen, Messe Zürich und Triemli. Das Impfzentrum Wetzikon schliesst bereits am 6. August, jenes in Meilen am 13. August.» Anders in Bülach. Der Betrieb des Impfzentrums in der Stadthalle wurde bis Ende September verlängert. Zudem ist es nun möglich, sich ohne Voranmeldung und Registrierung in der Stadthalle impfen zu lassen – genannt Walk-in-Angebot.