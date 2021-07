Umfrage bei den Senioren – In Bülach sind die Älteren fast wunschlos zufrieden Die Stadt Bülach hat Personen über 55 Jahre befragt. Die ältere Generation ist zufrieden, ihre Wünsche sind bescheiden. Daniela Schenker

Neben mehr öffentlichen Toiletten wünscht sich die ältere Generation in Bülach mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt. Foto: Urs Jaudas

Die grosse Mehrheit der über 55-Jährigen scheint sich in Bülach wohlzufühlen, möchte in der Stadt alt werden und so lange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse einer Umfrage, welche die Stadt im Mai in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz durchgeführt hat. Teilgenommen haben 2100 von 6450 angeschriebenen Personen, also rund ein Drittel. Insgesamt beurteilen die befragten Personen die Stadt Bülach als seniorenfreundlich (82 Prozent). 17 Prozent gaben an, dass der Bezirkshauptort eher weniger seniorenfreundlich ist.