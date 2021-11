Voranschlag 2022 – In Dällikon wird Bildung teurer Dällikon rechnet mit höheren Kosten im Dossier Bildung. Trotzdem beantragt der Gemeinderat einen unveränderten Steuerfuss 2022. Florian Schaer

Dällikon budgetiert das Jahr 2022 ausgeglichen. Foto: Florian Schaer

24,6 Millionen Franken an Aufwand veranschlagt die Gemeinde Dällikon für das kommende Jahr. Auf der Ausgabenseite steigen die Kosten insbesondere bei der Bildung an: Wies das Budget 2021 in dem Posten noch Kosten von 7,5 Millionen aus, sollen es 2022 nun 8,2 Millionen Franken sein. Gemäss Gemeinderat ist der Anstieg einerseits auf höhere Schülerzahlen, andererseits aber auch auf die gestiegenen Abschreibungen bei der Schulanlage Leepünt zurückzuführen.