Geldblog: Erneuerbare Energien – In den Batteriesektor investieren? Gute Idee! Batterien sind ein Milliardengeschäft. Martin Spieler sagt, worauf potenzielle Anleger achten müssen. Martin Spieler

E ntwickelt und produziert Lithium-Ionen-Zellen und komplette Energiespeicher : Leclanché -Sitz in Yverdon. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ich habe mir vor einiger Zeit einige Leclanché-Aktien zugekauft. Meine Überlegung war, dass in der Zeit von Stromproduktion in allen möglichen Formen und Arten die Speicherung zur Pufferung über Batterien oder Akkus von elektrischer Energie immer wichtiger wird. Leclanché ist ja ein bestens bekanntes Unternehmen in der Schweiz im erwähnten Bereich und trotzdem hört man praktisch nichts von dieser Firma. Da kommt natürlich schon die Frage auf, ob diese Firma die Zeichen der Zeit nicht erkennt? Leserfrage von H.S.

Ihre Grundüberlegung bei Ihrem Anlageentscheid, Aktien von Leclanché zu erwerben, sind durchaus richtig: Je mehr sich etwa in der Mobilität, aber auch in anderen Lebensbereichen wie im Gebäudebereich und der Industrie, Elektromotoren als Antriebsquelle durchsetzen, desto wichtiger werden Batterien aller Art. Darum ist es grundsätzlich eine sinnvolle Idee, in Papiere von Batterieherstellern zu investieren.