Schenken einander nichts: Der Klotener Stürmer Simon Kindschi (links) im Duell mit Ajoies Lee Roberts Ende Januar in der Swiss-Arena. Am Ende der Saison könnten beide Teams im Playoff-Final um den Swiss-League-Meistertitel spielen. Dass die Jurassier im Erfolgsfall in die National League aufsteigen dürfen, entspricht eigentlich nicht dem Reglement der höchsten Liga.

Foto: Leo Wyden